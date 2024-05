RTS/Kolda en deuil : Salif Diallo alias Vilk le technicien de la station RTS/Kolda n'est plus...

Salif Diallo technicien de la RTS/Kolda n'est plus! La presse locale a été réveillée par cette mauvaise nouvelle ce mercredi 22 mai 2024. Surnommé Vilk, il a rendu l'âme à la suite d'une longue maladie.



Pour rappel, il animait aussi une émission de rap à la station locale où il invitait souvent les jeunes talents. Il était connu pour son son humour et sa bonne ambiance de vivre. Dakaractu présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et à toute la presse.