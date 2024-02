REPORT ÉLECTORAL / Le Parti pour le Rassemblement de la Vérité / Dëgg Moo Woor estime que la décision aidera à apaiser les tensions

Au moment où l’essentiel de l’opposition estime que le report de la présidentielle par le Chef de l’État est illégal, arbitraire et historiquement mauvaise comme décision, le parti Dëgg Moo Woor applaudit. Pape Modou Fall et ses camarades confient que c’est la démocratie et la stabilité de ce pays qui en sortent renforcées.

« Cette décision d'abroger le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral reportant la tenue de l’élection présidentielle du 25 février 2024 à une date ultérieure permettra de gérer les tensions politiques de manière pacifique et constructive (…). De plus, la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur le différend institutionnel entre autorités du Conseil Constitutionnel, une formation politique et une prétendue existence d'une double nationalité, est une étape importante d’une élection inclusive, transparente et libre. Nous devons permettre à cette commission de faire son travail en toute indépendance et impartialité. » Dëgg Moo Woor d’ajouter qu’ « en ces temps troubles, il est crucial que nous restions unis en tant que nation et que nous mettions l'intérêt supérieur du pays au-dessus de toute considération partisane. » Le parti du Directeur de l’Emploi de rappeler que « c'est notre référentiel constitutionnel qui est interpellé. » D’où l’urgence qu’il y a de ne pas se précipiter...