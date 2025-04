RDC: un incendie dans une embarcation fait au moins 143 morts

Au moins 143 personnes sont mortes et des dizaines d'autres portées disparues après un incendie survenu en début de semaine dans une embarcation sur le fleuve Congo, en République démocratique du Congo (RDC), ont indiqué vendredi plusieurs responsables.



"Un premier groupe de 131 corps ont été retrouvés mercredi, 12 autres repêchés jeudi et vendredi", a déclaré à l'AFP Joséphine-Pacifique Lokumu, une députée nationale qui s'est rendue sur place, dans la province de l'Equateur, dans le nord-ouest du pays.



Un responsable d'une association locale, Joseph Lokondo, a fait état d'"un bilan encore provisoire de 145 morts les uns calcinés, les autres par noyade".



Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, on peut voir une longue embarcation aux prises avec les flammes.



L'incendie sur le bateau en bois motorisé transportant à son bord du carburant s'est déclaré mardi en face de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Equateur, a indiqué Mme Lokumu.



Lorsque dans l'embarcation, "une femme a allumé la braise pour faire la cuisson. Le carburant qui était non loin de là a explosé, tuant de nombreux enfants et des femmes", a expliqué la députée.



Le nombre total des passagers qui étaient à bord de l'embarcation n'est pas connu, mais il était estimé à "des centaines", a-t-elle déclaré.



Des survivants ont été admis à l'hôpital, a indiqué M. Lokondo, sans préciser leur nombre.



Vendredi, "plusieurs familles étaient toujours sans nouvelles de leurs proches", selon le responsable associatif qui a participé aux enterrements des victimes.







- Nombreux naufrages -





L'immense pays d'Afrique centrale, d'une superficie de 2,3 millions de km2, compte très peu de routes praticables et les déplacements se font souvent sur le fleuve Congo et ses affluents ainsi que sur les lacs de l'est, Kivu et Tanganyika notamment.



Des naufrages surviennent régulièrement sur les eaux congolaises (lacs, fleuves, rivières) avec des bilans qui sont souvent lourds. L'absence chronique de liste de passagers complique les opérations de recherches.



L'année dernière, plus de 20 personnes ont trouvé la mort dans le chavirement d'un bateau sur le lac Kivu, dans l'est de la RDC, selon les autorités locales.



En octobre 2023, un naufrage d'un bateau sur le fleuve Congo dans la province de l'Equateur a tué 47 personnes.



En 2021, le naufrage d'une embarcation de fortune sur le fleuve Congo avait fait plus d'une centaine de morts ou disparus, dans la Mongala, province forestière du nord-ouest de la République démocratique du Congo.