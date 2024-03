RAMADAN 2024- Touba a aperçu la lune et jeune ce mardi

Comme à son habitude, la commission chargée par le Khalife Général des Mourides de scruter le ciel s’est réunie dans la grande mosquée de Touba. Sous la direction de l’Imam Serigne Modou Mamoune Bousso et de plusieurs autres chefs religieux dont des petits-fils de Serigne Touba et des maîtres coraniques, l’information a été vérifiée et rapportée au patriarche. Celui-ci a ainsi demandé que soient informés tous les musulmans et que le ramadan démarre . La commission a précisé que son travail ne se limite pas à scruter le ciel pour apercevoir la lune quand un événement religieux est attendu . Elle scrute le ciel toute l’année durant .