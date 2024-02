Qui pour installer le prochain Président le 4 Avril 2024

La guerre entre le régime en place, les partis d'oppositions, et le peuple souverain n'a pas fini de nous surprendre. Chaque partie dit avoir gagné la bataille en attendant de gagner la guerre.



La décision du Conseil Constitutionnel est analysée et appréciée diversement, ce qui laisse planer le doute et l'inquiétude chez certains.

Cette phrase "Dans les meilleurs délais" selon certains ne voudrait pas dire "dans les plus brefs délais".

Autre analyse ! Le processus suit son cours avec le rattrapage du temps perdu. Là aussi, d'aucuns disent que tout le processus est annulé et on devrait recommencer à zéro. L'equation de la passation du pouvoir le 2 Avril reste non résolue, ainsi que la fixation d'une nouvelle date pour les élections.

Qui pour nous éclairer !

Qui pour nous dire la vérité !

Qui doit prendre ses responsabilités pour faire respecter la constitution et pour installer le nouveau Président le 4 Avril 2024.

Nous sommes tous fatigués, et nous du secteur du tourisme voulons en finir avec ce régime et nous occuper de dire à qui veut l'entendre quel Ministre du tourisme nous voulons dans le prochain gouvernement, qui puisse prendre en compte nos doléances. La principale doléances : La personne qu'il faut à la place qu'il faut.



Faouzou Déme Expert en tourisme