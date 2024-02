Quelle est la date de sortie d'Android 15?

Comme chaque année, de nombreux utilisateurs de smartphones anticipent la sortie de la prochaine version d'Android avec ses nouvelles fonctionnalités. Quand sera disponible Android 15 et quelles nouveautés cette version du système d'exploitation mobile de Google nous réserve-t-elle?



La date de sortie potentielle d'Android 15



La firme de Mountain View a traditionnellement suivi un calendrier assez régulier pour les mises à jour d'Android. La première version bêta est généralement déployée en mars ou avril, suivie de la version candidate pendant l'été. Enfin, la version stable est lancée entre août et octobre dans la plupart des cas. On peut supposer qu'Android 15 suivra ce schéma établi. Il est peu probable que Google modifie radicalement son calendrier.



Android 14, par exemple, a vu sa version bêta publiée en avril 2023, avec la version stable disponible en octobre. Il faudra donc patienter encore quelques semaines avant la disponibilité d'Android 15. Néanmoins, certaines des nouvelles fonctionnalités offertes par cette mise à jour commencent déjà à être connues.



Cette nouvelle version devrait optimiser l'expérience utilisateur et les performances générales de votre smartphone.



Les nouvelles fonctionnalités attendues



Parmi les évolutions probables d'Android 15, on note le retour des widgets sur l'écran de verrouillage. Cette fonctionnalité est délaissée par Google depuis maintenant une dizaine d'années (Android 5). Leur réintroduction offrirait davantage de possibilités pour concevoir à votre goût l'écran d'accueil verrouillé de votre smartphone. Cela vous permettra également d'accéder rapidement à des applications essentielles de votre choix, comme Horloge, Google Finance, etc.



Google pourrait également ajouter une nouvelle fonctionnalité à Android 15: un Espace Privé ou Private Space dédié aux applications sensibles des utilisateurs. Avec cette fonctionnalité, vous pourrez créer une liste d'applications cachées, dont l'accès serait protégé par un mot de passe ou la biométrie.



D'autres améliorations espérées comprennent une barre de notifications plus personnalisable, un système de notifications optimisé, des améliorations de l'interface pour une expérience plus fluide, et une version sans fil du mode webcam USB, entre autres.



Le nom de code d'Android 15 et les smartphones compatibles



La mise à jour Android 15 sera d'abord disponible sur les derniers modèles de Google, à savoir les Pixel 8 et Pixel 9. Les précédents modèles de la gamme Pixel tels que les Pixel 6a, 6, 6 Pro, 7a, 7 et 7 Pro seront également parmi les premiers servis, de même que les Pixels Tablet et Fold. Viendront ensuite les flagships d'autres marques comme la série Galaxy S24 de Samsung et plus largement l'ensemble de la gamme du géant sud-coréen, ainsi que les smartphones Xiaomi, Sony, etc.



Enfin, concernant le nom de code, cette quinzième itération du système d'exploitation mobile de Google serait baptisée «Vanilla Ice Cream». Elle succèdera ainsi à «Upside Down Cake».