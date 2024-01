Quand mon frère Mame Adama Gueye divague … ( El Hadji Momar Sambe )

​Invité de l'émission "Objection" sur les ondes de Sud FM, dimanche 14 janvier, Me Mame Adama Gueye a fait une sortie surprenante relayée par SUD QUOTIDIEN dans son édition du 15 janvier 2023.



L'ancien bâtonnier du barreau du Sénégal juge très négatif le bilan des 12 ans de gouvernance du Président Macky Sall dans le domaine de la démocratie, la bonne gouvernance et les droits humains. Se référant au discours du Président de la République du 31 décembre, l'avocat, homme politique, membre de la société civile, estime « le legs exclusivement matériel.



Aucune référence à l'immatériel », M.A. Gueye dixit. Il y a un tel aveuglement politique chez nos contempteurs que c’en est devenu affligeant !



Pourtant, tous se disent intellectuels de haut niveau, souvent experts en dans divers domaines. Affligeant, parce que traduisant une cécité intellectuelle qui assèche la réflexion, atrophie la pensée.



En effet, comment ne pas savoir lire, derrière les réalisations matérielles, les accomplissements immatériels magnifiques que celles-ci induisent ?



Comment ne pas savoir qu’en construisant des ponts, on consolide et cimente dans le même temps un lien humain entre citoyens, le sentiment d’appartenance à une même nation ?



Et l’on répare les fractures nationales provoquées par la discontinuité territoriale !



Comment ne pas comprendre qu’en mettant des kilomètres de fibre optique dans les terroirs qui en étaient dépourvus, on renforce le lien de solidarité et le commun vouloir de vie commune grâce à la connectivité ?



Qu’en apportant l’eau potable à des populations qui en étaient sevrées depuis toujours, on cultive la propreté et l’hygiène et on prolonge le droit à la vie en l’abreuvant, en l’arrosant pour que celle-ci fleurisse et crée plus d’espérance, plus de joie et de désir de vivre.



Comment M.A.Gueye peut-il ignorer un seul instant qu’en bâtissant plus d’hôpitaux et de centres de santé, on promeut davantage le droit à la santé et on érige en fortification robuste le droit de tout homme, sur cette contrée longtemps désertée par les services de santé, à bénéficier de soins quand il est malade, du droit à être soulagé de la douleur d’une rage de dent, à retrouver la vue que la cataracte obstrue ?



Comment M.A.Gueye peut-il ne pas voir le sens pourtant si apparent que la construction de salles de classe aux frontières, là-bas à « Touba- Tranquille », permet à des enfants de la patrie de vivre leur droit inaliénable à l’éducation ?



Faut-il en dire plus ?



Non ! Il suffit ! Mame, mon frère, je suis de plus en plus sidéré par la faculté de nos intellectuels, dont je ne sais s’ils sont de mauvaise foi ou s’ils sont simplement habités par une folie nouvelle, de verser dans des excès qui hérissent l’intelligence et injurient la conscience de nos concitoyens.



Refusez Mame de faire dans cette glissade !



Mame, mon frère, retenez une bonne fois pour toutes que le bâtisseur du matériel se confond effectivement avec le bâtisseur de l’immatériel. Il est un bâtisseur de l’humain dans toute sa complexité et sa magnificence.



Et n’ayez pas honte de le clamer haut et fort, le Président de la République, Macky Sall, est pleinement et profondément un bâtisseur de l’immatériel,bâtisseur des droits humains !



El Hadji Momar Sambe

Ministre,auprès du Garde des sceaux, Ministre de la Justice, chargé de la Bonne gouvernance et de la promotion des droits humains