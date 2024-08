Quand l'Aser saccage une décision de l'Arcop et écarte une société sénégalaise pour une entreprise espagnole

Le nouveau directeur général de l'Aser a détaillé ce jour les avantages de la renégociation du contrat de marché N T029/24-Dk pour l'électrification de 928 localités au Sénégal d'un coût global de 91.833.980000 francs cfa. "Une revue et correction de certains items du bordereau de prix, le nombre de villages à électrifier qui passe de 1740 en lieu et place de 1500 ( initialement prévus dans les derniers calculs effectués) et le financement des points ci-dessus : -le transfert de compétence par la formation en alternance de jeunes élèves et étudiants de tous les corps en rapport avec le projet ( élèves ingénieurs et étudiants) au Sénégal; - l'intégration d'une unité de gestion de projet qui prendra en compte l'appui institutionnel des différentes parties prenantes du projet ( ASER, SENELEC, MINISTÈRE DE TUTELLE); l'intégration de l'électrification de l'île de carabane

50% de contenu local, plafond maximum autorisé par l' OCDE, dans le cadre d'un financement crédit acheteur. Il appartiendra à l'ASER de réexaminer la répartition des villages Une extension du délai de 3 mois au-delà du délai contractuel lié au changement intervenu à la direction de L'ASER". Le tableau est beau.

Seulement, le directeur général de l'Aser a gardé le silence sur le conflit ouvert qui oppose le bénéficiaire du contrat Aae power Epc (Espagne) et Aee power Sénégal, son partenaire sénégalais. En effet, alors que la société espagnole Aae power Epc a écarté son partenaire sénégalais, qui a monté tout le dossier, après avoir perçu une avance de 36 milliards de Fcfa, l'Arcop avait opposé son véto. Mais cette décision de l'Arcop a été ignorée par la direction générale de l'Aser malgré le fait que lors de la procédure Aee Sénégal a ouvertement accusé Aae Epc d'avoir fabriquer des faux documents pour ternir son image. Mieux ou pire, l'Arcop a été tenue hors du champ de cette surprenante renégociation intervenue après les séjours fréquents du dg de Aee power epc au Sénégal. Pourtant ce dernier a refusé de répondre à toutes les convocations de l'Arcop qui avait entamé une conciliation.

Il est clair que Aee Sénégal va porter cette affaire devant la justice car, au final, elle aura investi beaucoup d'argent pour rien. Qui plus est, Aee power epc aurait intégralement dépensé l'avance de 36 milliards, payée en toute illégalité pendant la transition.