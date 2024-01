« Quand j’ai marqué j’ai pensé au pays » Pape Gueye savoure la victoire sur la Gambie

C’était assurément l’un des hommes les plus en forme de la tanière. Ce lundi, Pape Gueye l’a confirmé en marquant le premier but du derby qui opposait le Sénégal à la Gambie. Néanmoins, le milieu de terrain de l’olympique de Marseille reste serein et les pieds sur terre. Interrogé sur sa sensation. Lorsqu’il a ouvert le but au stade Henri Konan Banny de Yamoussoukro, il répondra ceci « Quand j’ai marqué j’ai pensé au pays »