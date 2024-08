Qualifications CAN U20 2025 : Le Sénégal tombe sur trois derbys de feu !

Le tirage au sort de la phase de qualification de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U20, qui se déroulera en 2025, a réservé un défi de taille pour le tenant du titre sénégalais. À l’issue du tirage effectué ce vendredi, le Sénégal, qui a remporté la dernière édition, se retrouve dans un groupe extrêmement relevé avec trois de ses principaux rivaux de la sous-région.



En effet, le Pays de la Teranga affrontera la Guinée Conakry, la Gambie et le Mali dans le groupe B de cette phase éliminatoire. De véritables. "derby de l'Afrique de l'Ouest" qui s'annoncent passionnants. La Gambie, battue par le Sénégal en finale de la dernière CAN U20, aura l'occasion de prendre sa revanche. De leur côté, le Mali et la Guinée, deux équipes toujours compétitives à ce niveau, tenteront de créer la surprise face au champion en titre.



Le tournoi aura lieu du 15 au 30 septembre 2024 au Liberia. Les Lionceaux débuteront par un match à domicile contre le Mali, suivi d’un déplacement en Gambie avant de recevoir la Mauritanie. Le nouveau sélectionneur sénégalais, Serigne Saliou Dia, qui a remporté la dernière CAN U17, aura cette fois-ci la lourde tâche de guider les U20 vers un nouveau sacre continental.