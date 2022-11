Qatar 2022 : Fin de mondial pour Cheikhou Kouyaté et Abdou Diallo ?

Et si la coupe du monde de Cheikhou Kouyaté était déjà terminée ? Il semblerait que l’état de la blessure du milieu récupérateur de Nottingham de Nottingham Forest soit assez sérieux pour le priver du reste de la coupe du monde 2022. En attendant d’avoir le diagnostic complet et surtout la communication officielle de la fédération sénégalaise de football sur l’état de santé de Cheikhou.

Ce qui est désormais assez certain, c'est que l'ancien capitaine des Lions, qui est sorti en hurlant de douleur, souffre d’une déchirure musculaire au niveau de la cuisse droite. Une lésion assez importante qui le privera à coup sûr des deux prochains matchs de la phase de poules contre le Qatar le vendredi 20 novembre.

Rien de bien rassurant pour le cas Diallo qui ne donne aucune garantie qui puisse laisser croire qu’il pourrait être aligné contre le Qatar dans trois jours à peine. Entre la lésion des ligaments de son genou gauche et une blessure de type musculaire, rien n’est moins encore. On se dirige tout droit vers une indisponibilité (à définir par le staff médical) du défenseur du RB Leipzig qui n’est pas au meilleur de sa forme…