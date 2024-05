Publication liste navires : « Les lois et le code de la pêche violés pour donner des licences, les ressources dilapidées » (Adama Lam, GAIPES)

Le président de la confédération nationale des employeurs du Sénégal est dans tous ses états. Membre du groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal (GAIPES), Adama Lam a dénoncé l’octroi tous azimuts de licences de pêches à des navires fantômes dont ils n’ont aucune information sur leurs activités.







« Des licences ont été données d’une manière peu conforme à la loi, les lois ont été violées, les ressources ont été dilapidées d’une manière sans commune mesure avec les capacités de renouvellement de celles-ci, des licences ont été données à des personnes qui n’en ont pas droit. Le code de la pêche et son décret d’application ont été violées à plusieurs points pour donner des licences » a-t-il dénoncé un atelier dédié journée de redevabilité halieutique à l’intention des journalistes.







Le thème de cet atelier, organisé par le Forum Civil et GAIPES est porté sur « les enjeux de la publication de la liste des navires de pêche opérant au Sénégal ». un atelier né de la publication de la liste des navires battant pavillon au Sénégal par la nouvelle ministre de la Pêche.







Selon M. LAM, ces attributions illégales plombent dangereusement l’économie nationale. « Ce qui a profondément affecté les industriels et particulièrement la pêche industrielle. Cette dernière est le poumon économique halieutique de notre pays parce qu’elle débarque entre 80% et 90% des mises à terre ».







Conséquence de ce fléau, dit-il, « cela s’est traduit par une émigration clandestine due à paupérisation des pêcheurs d’une part, des mareyeurs et des métiers connexes. Ce n’est pas en une ou deux années qu’on arrivera à reconstituer ce stock de plusieurs espèces qui ont été massacrées par des bateaux qui n’avaient rien à faire dans nos eaux » laisse entendre Adama Lam qui alerte de la gravité qui guettent l’économie nationale.