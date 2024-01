Publication de la liste définitive du CC sans Sonko : El Malick Ndiaye se résigne !

Chargé de la communication et un des cadres de l'ex parti Pastef, El Malick Ndiaye semble se résigner face à la décision du Conseil constitutionnel de ce samedi 20 janvier 2024, invalidant la candidature de Ousmane Sonko, malgré les recours déposés. "Le Président Ousmane SONKO s’est battu avec l'ensemble des patriotes et des forces vives de la nation jusqu'à la toute dernière minute, mais les sages du Conseil Constitutionnel viennent de créer le précédent le plus dangereux de l'histoire politique du Sénégal et le peuple sénégalais retiendra", a lancé El Malick Ndiaye sur sa page X (ex Twitter).



"Ils ont aussi écarté des candidats qui ont soit des représentativités parlementaires soit des bases politiques bien identifiées dans des conditions très contestables", regrette-t-il. Le responsable politique de l'Ex Pastef semble plus choqué par le recours de Thierno Alassane Sall contre la candidature de Karim Wade, qui par ailleurs a été jugée irrecevable. "C’est quand même incompréhensible qu’un candidat de l’opposition puisse tenter de faire éliminer un autre du même camp. L’histoire retiendra aussi!", se désole El Malick Ndiaye, Secrétaire National à la Communication de l'ex Pastef.