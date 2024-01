Publication de la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle : La coalition BBY salue le caractère inclusif du processus

La coalition Benno Bokk Yakaar s’est prononcée après la publication de la liste définitive des candidats en lice pour l’élection présidentielle de 2024. Dans son communiqué, la coalition présidentielle magnifie le travail des différents organes de contrôle du processus électoral et invite tous les acteurs concernés à œuvrer pour une campagne présidentielle apaisée et un scrutin calme et transparent comme il est de tradition au Sénégal. BBY encourage tous les militants et sympathisants à continuer à s’investir auprès des populations pour maintenir les chances de victoire de la mouvance présidentielle.