Prostestation contre le parrainage: Marche avortée, Guy Marius Sagna et plusieurs autres activistes arrêtés.

Les montagnes ont accouché des souris. La marche de protestation contre le parrainage initiée par le mouvement Frapp France dégage et Nitu Deug n'a pas pu se dérouler comme l'auraient souhaité les activistes. Les policiers n'ont pas laissé à Guy Marius Sagna et ses camarades le temps de dérouler leur planning.



Alors qu'ils avaient appelé à une mobilisation à la place de l'Obélisque pour atterrir devant le ministère de l'intérieur et de la sécurité publique, Guy Marius Sagna, Karim Guèye ainsi que quelques autres de leurs camarades activistes ont préféré changer de stratégie pour se rendre directement devant le ministère de l'intérieur aux fins de dénoncer le parrainage. Mais ils n'y parviendront pas.



Ils ont tous été interpellés tour à tour

par les éléments de la police déployés au niveau du rond-point et acheminés au commissariat central de Dakar.



La marche est ainsi avortée et les forces de l'ordre resteront les maîtres des lieux. Au moment où nous prenions congé des lieux, un calme plat régnait au centre ville de Dakar ainsi qu'au rond-point du ministère de l'intérieur...