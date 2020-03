Propagation du Coronavirus à Touba : Abdoulaye Mbaye Pekh attaque les médias.

Le communicateur traditionnel et Talibé mou rôde a profité de son statut de ci-animateur lors de la 14ème édition des journées cuturelles et religueuses de Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké pour se prononcer sur la propagation du Covid-19 à Touba.



Abdoulaye Mbaye Pékh n'est pas passé par quatre chemins pour pointer du doigt la presse, qui, selon lui, permet à certains citoyens de dire ce qu'ils veulent.







« Je veux dire aux Sénégalais d’arrêter de trainer dans la boue la ville Sainte de Touba. Les gens occupent les médias pour nous dire n’importe quoi. Ils sont dans les radios, dans les télés et dans les sites d’informations. Ils disent que le Coronavirus est à Touba. On savait que c’est eux qui allaient l’emmener au Sénégal. Vous devrez savoir que ce n’est pas le Coronavirus qui est à Touba mais c’est Serigne Touba qui est à Touba. Les gens doivent le savoir et le dire au lieu de s’attarder sur des détails. Cette pandémie va bientôt disparaître. Arrêtez d’infester les médias pour nous tympaniser les oreilles. Elle va disparaître par la grâce de Serigne Touba » a déclaré Abdoulaye Mbaye Pekh.