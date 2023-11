Promoville à Kédougou : « Ces travaux traduisent l’importance que le chef de l'État Macky Sall accorde aux populations de Kédougou » (Ousmane Sylla, Maire)

La coordonnatrice nationale et le maire de Kédougou ont ensemble visité l'état d'avancement des travaux des infrastructures de Promovilles. Elle était en compagnie du maire de la commune, Ousmane Sylla, qui a exprimé toute sa gratitude à l'endroit du chef de l’État et de la coordinatrice de Promovilles pour le démarrage et l’accélération des travaux. « Ces travaux traduisent l’importance que le chef de l'État accorde aux populations de Kédougou et en retour nous devons aussi accorder une importance capitale à son Excellence et nous allons démontrer cela à l'occasion de sa venue », a-t-il indiqué.



Plusieurs tronçons en chantier ont été visités, notamment les travaux de la route reliant l'axe hydraulique et la région médicale, le lycée technique en passant par le nouveau marché de Trypano, ensuite l'axe Ndiormi et le stade régional. Elle a également visité les aménagements connexes, à savoir la réhabilitation des salles de classe des écoles de Trypano 1 et 2. Ceux-ci vont améliorer le cadre de vie des populations avec la mise en place d'un système d'assainissement et de l'éclairage public.



La coordonnatrice de Promovilles précise que cette visite de travaux porte sur une continuité des actions entreprises par Promovilles dans la capitale régionale. Ces chantiers sont financés par l’État du Sénégal et la BAD. Ces 05 tronçons tournent autour de 7 quartiers de la ville qui seront également éclairés avec des aménagements connexes et 30.000 m² de pavage qui s'élèvent à hauteur de plus de 6 milliards. Elle affirme que les travaux ont effectivement démarré et iront à terme...