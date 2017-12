Promotion du sport : Un nouveau code du sport adopté et des conventions d’objectif signées d’ici à 2019 (PM)

La qualification des Lions pour la Coupe du monde ouvre des perspectives nouvelles que notre pays entend saisir. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre le Premier ministre Mouhamed Dionne lors de sa déclaration de politique générale devant l’institution parlementaire. Il a laissé entendre qu’un nouveau code du sport sera adopté et des conventions d’objectif signées d’ici à 2019 avec les diverses fédérations.



« Les Lions avec leur qualification ont traduit notre ambition d’un Sénégal qui gagne. Aussi l’État a décidé de renforcer sa politique de maillage du territoire en infrastructures sportives. Le programme de réalisation des stades régionaux de Kaffrine, Kédougou et Sédhiou sera achevé avant 2020. De même que les différents stades entamés à Dakar et dans les régions. Notre pays étrennera avant 2019 son arène nationale de lutte et son Palais de sports de Diamniadio. Un accent particulier sera mis sur la promotion du sport scolaire et de toutes les disciplines sportives sur l’ensemble du territoire. Le nouveau code du sport sera adopté et des conventions d’objectif seront signées d’ici à 2019 » a-t-il notamment dit.