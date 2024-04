Promotion de la Pharmacopée Traditionnelle : L’ancien ministre Matar BA et Marcellin Daily en visite au Maroc

L’ex ministre des ministre, Matar Bâ, président de la Cop9, et Marcellin Daily, le secrétaire exécutif de la convention ont effectué une visite de travail au Maroc. Ils ont été chaleureusement accueillis par la Présidente et le secrétaire général de l'Agence Marocaine Antidopage. L'objectif de ladite rencontre étant de préparer la rencontre mondiale sur la pharmacopée traditionnelle qui aura lieu à la fin de l'année 2024.



Cette visite revêt une grande importance stratégique pour la promotion de la pharmacopée traditionnelle à l'échelle internationale. En réunissant des experts venant du monde entier, cette initiative vise à enrichir les connaissances et à encourager les échanges de bonnes pratiques dans ce domaine. Ainsi, elle renforce l'engagement en faveur de la santé publique et du sport éthique.