Projet de loi sur la dissolution du HCCT et du CESE : le nom d’Ousmane Sonko s’invite dans l’hémicycle

Le projet de loi n°11, qui propose la dissolution du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), suscite de vives discussions au sein de l’Assemblée nationale. Cependant, au-delà du contenu du texte, un autre élément s’invite systématiquement dans les débats : le nom du Premier ministre Ousmane Sonko.



À chaque intervention des députés de la coalition Yewwi Askan Wi, le nom de Sonko résonne et retentit dans l’hémicycle. « Sonko Sonko Sonko », répètent-ils, comme pour rappeler son influence politique et son rôle central au sein de la coalition. Cette évocation répétée semble souligner l’importance de Sonko dans les stratégies et les positions adoptées par Yewwi Askan Wi.





Un symbole politique pour les députés de cette coalition, Ousmane Sonko incarne une figure de proue de l'opposition. Son nom devient un symbole de la résistance face aux décisions perçues comme contraires aux intérêts du peuple. Ce phénomène met en lumière le poids politique de Sonko, même lorsqu'il n'est pas physiquement présent dans l'enceinte de l'Assemblée.