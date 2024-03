Projet de loi d’amnistie : Cheikh Tidiane Dieye s'engage à l'abroger si ...

Cheikh Tidiane Dièye invite les candidats à s’engager pour l’abrogation de la loi d’amnistie qu’il trouve injuste et refuse totalement d'effacer les faits de sa mémoire. « Si cette loi d’amnistie inique venait à être votée, j’invite chaque candidat à s’engager à l’abroger dès son installation. Je refuse d’effacer ces crimes de ma mémoire. La justice doit être rendue. C’est le préalable à la réconciliation. Moi je m’y engage » a déclaré le candidat à la présidentielle dans un post sur X.



D'après Dr Cheikh Tidiane Dieye, "la position exprimée par la plateforme Avenir Senegaal Bi Nu Begg met en lumière des préoccupations légitimes concernant les droits humains, la justice et l'intégrité politique au Sénégal. La demande de libération des prisonniers politiques sans condition et la nécessité de mener des enquêtes indépendantes sur les violations des droits sont des éléments cruciaux pour assurer la justice et la stabilité dans le pays", a -t-il souligné dans un communiqué.



Selon Avenir Senegaal Bi nu Begg, l'idée que l'amnistie ne devrait pas être utilisée comme un outil de chantage politique est également fondamentale. Les lois d'amnistie doivent être conçues et mises en œuvre avec prudence et dans le respect des principes de justice et de responsabilité.