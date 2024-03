Projet de coopération internationale / Invité en Russie en juin : "Arriver à faire de Thiès, la première ville du Sénégal..." (Dr. Babacar Diop).

Selon un communiqué de la Direction de l'Information et de la Communication de la mairie de Thiès, le Dr Babacar Diop, maire de la ville de Thiès, a co-présidé, ce lundi 4 mars 2024, avec l’ambassadeur de Russie au Sénégal et le Gouverneur de la région de Sébastopol, une réunion en mode visio-conférence pour échanger sur le Projet de Coopération internationale entre Sébastopol (Russie) et Thiès (Sénégal).

À cette occasion, le Gouverneur de Sébastopol a invité le maire de Thiès en Russie pour la signature d’une Convention de coopération du 05 au 08 juin 2024.

Ainsi, après avoir fait une brève présentation de la ville de Thiès située à quelques encablures de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), de ses pôles du savoir, notamment l’Université Iba Der Thiam, l’École polytechnique de Thiès (EPT), l’École nationale Supérieure d’agriculture (ENSA), l’Institut supérieur de l’enseignement professionnel (ISEP), etc..., le Dr. Babacar Diop dit "espérer que le projet de partenariat entre la ville de Thiès et Sébastopol sera bien plus qu’une simple entente entre deux institutions". Il a également manifesté son souhait de promouvoir "une coopération dynamique profitable aux deux communautés dans l’esprit de collaboration, d’innovation et de progrès pour arriver à faire de Thiès, la première ville du Sénégal".

L’ambassadeur de la Russie au Sénégal, Monsieur Dmitri Kourakov, a prié pour que cet accord ne reste pas sur le papier, mais aboutisse à une coopération dynamique, étant entendu que la Russie est en train de développer une nouvelle politique pour être plus présente sur le continent africain.