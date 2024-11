Programme de prêts : Le Sénégal devra patienter au moins jusqu'en juin, le FMI n'examinerait pas sa demande avant les conclusions de l'audit, selon Reuters.

Selon Reuters qui tient cette information d'une de ses sources proches du processus, le Sénégal devra patienter « au moins jusqu'en juin pour obtenir une quelconque résolution de son programme de prêts avec le Fonds monétaire international » en vue d'éventuels décaissements.



D'après Reuters, le " ministère des Finances n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat sur la perspective d'un retard qui constituerait un test pour un gouvernement cherchant un soutien rapide pour l'aider à faire face à une situation budgétaire de plus en plus précaire". Toutefois, il a été noté qu'un programme de 1,9 milliard de dollars du FMI convenu en juin 2023 est suspendu depuis l'audit qui a été réalisé par le gouvernement, en attendant la certification par la Cour des comptes. Celui-ci a révélé « des chiffres de dette et de déficit plus importants que ceux annoncés par l'administration précédente, faisant monter en flèche les rendements des obligations en dollars de ce pays d'Afrique de l'Ouest et déclenchant des abaissements de notations de crédit ».



Selon Reuters, la source a informé que Dakar voudrait avoir un « nouveau programme avec le Fonds », mais cela risque de connaître un retard d'autant plus que « le FMI n'examinerait même pas cette demande avant que les conclusions de l'audit, qui doivent être certifiées par la Cour des comptes du Sénégal à la mi-décembre, soient ensuite examinées par le conseil d'administration du Fonds ». « Ils doivent commencer par régler les problèmes identifiés lors de l'audit », a ajouté la source. Par contre, le processus devrait prendre encore six mois, a rapporté la même source.



Pour rappel, " le Sénégal a obtenu en juin de l'année dernière 1,526 milliard de dollars dans le cadre d'un programme de facilité de financement élargie et de facilité de crédit élargie du FMI sur trois ans, ainsi qu'un financement supplémentaire de 371,1 millions de dollars de la facilité pour la résilience et la durabilité, fournissant des liquidités concessionnelles à long terme pour les dépenses liées au climat. Le Sénégal a reçu 216 millions de dollars lorsqu'il a conclu l'accord de prêt avec le Fonds et 279 millions de dollars supplémentaires en décembre de l'année dernière après avoir obtenu l'approbation de la première revue par le conseil d'administration…