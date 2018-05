Programme de modernisation des villes : Mariama Sarr visite les chantiers et fait l'apologie du programme à Kaolack

En visite de terrain à Kaolack pour constater l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de l'axe routier de Touba Ndorong ( Penc-marché Ocass, long de 981m), la mairesse de Kaolack Mariama Sarr est revenue sur ledit programme. " Le chantier est en train d'être exécuté et ceci est le résultat d'une longue démarche qui a duré plus d'un an. Il a démarré lorsque le gouvernement du Sénégal avec à sa tête le premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, sur instruction du chef de l'Etat, nous a notifié un montant alloué à la commune de Kaolack dans le cadre du Promoville. Ce programme oeuvre dans le cadre de la mise en place d'infrastructures routières, mais la spécificité c'est que ces infrastructures vont être accompagnées d'activités de pavage, d'un programme d'aménagement paysager, d'une mise en place de lampadaires solaires et d'assainissement etc... "



Accompagnée des chefs de service de la municipalité de Kaolack, du petit-fils de Serigne Touba, Serigne Babacar Mbacké Moukabaro, la mairesse de Kaolack, par ailleurs ministre de la fonction publique de poursuivre : " Parmi les villes que le programme Promoville à pris en charge, nous pouvons noter certaines qui avaient d'énormes problèmes de déplacement, d'assainissement, d'éclairage public etc. Donc, c'est un programme très pertinent qui prend en charge toutes les préoccupations des populations. À Kaolack, nous avons pris en compte certaines artères au niveau des abattoirs Ndagane, Léona, Dialagne, Ndorong, de Médina etc. Nous avons bénéficié d'un boulevard, le boulevard Liberté qui va partir de Médina Mbaba jusqu'aux Parcelles Assainies en impactant presque 6 quartiers. Et pour Touba Ndorong, tout le monde sait que l'axe venant de la route de Gossas jusqu'au marché Ocass, le déplacement était un calvaire pour les populations parce qu'elles ont vécu dans ces conditions pendant plus de 15 ans ", a-t-elle regretté.



Mise en place pour pallier les déficits d'infrastructures routières, d'éclairage public, d'équipements collectifs et l'inadéquation des réseaux d'assainissement, le Promoville prend en charge plusieurs axes routiers de la commune de Kaolack dont Koundam ( 1125 m), Penc- Marché Occass ( 981m), Lycée Abdoulaye Niasse-Carrefour ( 881m), les 2 voies Niary Tally ( 1050m), entre autres.



Madame le maire Mariama Sarr a bénéficié d'une forte mobilisation des riverains qui ont accompagné la délégation tout au long de la visite...