Profil et parcours du nouveau commissaire à la sécurité alimentaire, Marième Soda Ndiaye…

Marieme Soda NDIAYE est née le 25 janvier 1992 à Dakar. Surnommée "la voix des Jeunes", Marieme est une Africaine du Sénégal. Âgée de 32 ans, Marieme est Géographe, spécialiste de la santé, de l'environnement et du développement durable. Par ailleurs étudiante en 6ème année au British Senegalese Institute. Marieme est également bénéficiaire de la bourse Mandela Washington Fellowship 2023 à l'Université de Minnesota filière Public Management.







Plus Jeune Députée du Sénégal de 2019 à 2022 et actuellement Directrice Exécutive de REVOCAP (Réseau des Volontaires Communautaires en Appui au Personnel de Santé). Une communauté de 400 volontaires travaillant sur la santé publique au Sénégal avec plusieurs profils (Professeurs agrégés,Médecins, Épidémiologistes, Leaders communautaires, Géographes, Sociologues, Socio-anthropologues, Spécialistes en santé publique, Neurochirurgiens, Cardiologues, Pharmaciens, des Vétérinaires Économistes de la Santé , Chercheurs, Étudiants, Agents de santé communautaires, Inspecteurs de l’éducation, Parlementaires, des Maires, Journalistes, Bloggeurs, Enseignants, Volontaires service civique national, Personnes handicapées, etc.)



Avant de rejoindre le Parlement sénégalais en décembre 2019, Marieme a travaillé à l'Observatoire de suivi des indicateurs économiques en Afrique (OSIDEA) en tant que responsable du programme jeunesse et leadership. OSIDEA est une organisation qui promeut le suivi et l'évaluation de la gouvernance des politiques publiques. Il sert également de plateforme pour la collecte de données économiques, le partage d'informations et le conseil politique afin d'aider les décideurs à mieux comprendre l'impact des politiques économiques.







Jeune délégué pour l'Afrique et le Moyen-Orient au Conseil mondial de l'eau (2018-2022). Avec les responsabilités suivantes comme : participer aux réunions du Conseil des gouverneurs et aux groupes de travail du Conseil et mobiliser les réseaux de jeunes pour, entre autres, la préparation du 9ème Forum mondial de l'eau qui s’est tenu à DAKAR en Mars 2022. Marieme est également membre de l'Association des Jeunes Professionnels de l'Eau et de l'Assainissement du Sénégal.







Bénévole et fervente militante de la justice sociale, Marieme a plus de 10 ans d'expérience dans l'engagement civique et la formulation des politiques publiques en faveur de la jeunesse. Elle se bat avec ses jeunes pairs pour construire une citoyenneté active afin de lutter contre toutes les formes d'injustice et d'inégalité sociale au Sénégal. Elle est également engagée dans la promotion d'une gouvernance démocratique, transparente et responsable des ressources publiques du Sénégal et de la

participation des jeunes aux instances de prise de décision.