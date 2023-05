Programme de couverture médicale : La SONAGED avec TRANSVIE enrôle 14.000 agents du nettoiement

Avec son partenaire TRANSVIE, la société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) poursuit l'assistance sociale des agents du nettoyage. Dans le cadre du lancement de l’assurance-santé de la Sonaged, 14.000 agents vont être enrôlés.



Mieux, chacun de ces agents va prendre en charge cinq membres de sa famille dans cette couverture médicale. Ainsi, globalement, 70.000 personnes vont bénéficier de ce programme de couverture médicale.



Le niveau de prise en charge est de 70% et les bilans médicaux également subventionnés à hauteur de 70%. Aussi, des soins de santé intelligents avec un recours à internet mobile pour réduire les coûts et jouer sur la prévention font partie du programme.



Au cours de cette cérémonie de lancement marquée par la présence du ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, le directeur des ressources humaines, dans la prise en charge toujours des agents de la Sonaged demande la matérialisation du programme « un agent, un toit ».



Abdou Dieng, directeur de Transvie rassure quant à la couverture médicale de proximité et de qualité précise que l’agent de la Sonaged, va bénéficier de l’assurance dans les tous les pays où Transvie se trouve.



Le directeur général Mass Thiam, dit rendre la monnaie au président Macky Sall et salue sa vision qui est notée dans cette politique de la Sonaged. Dans le cadre des revendications, le directeur général devant le ministre de tutelle rappelle l’évaluation du programme Xëyu Ndaw Yi qui doit être faite, le problème des logements des agents du nettoiement. D’ailleurs, Mass Thiam souligne l’extrait du plan d’aménagement de 187 logements qui a été déclenché par le défunt directeur de l’urbanisme Oumar Sow. Le directeur de la SONAGED invite le ministre à faciliter cette attribution au bénéfice des agents...