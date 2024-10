Crues du fleuve Sénégal : l'Armée effectue des consultations gratuites dans certains villages de Podor

Dans le cadre des opérations face aux inondations provoquées par les crues du fleuve Sénégal, l'Armée poursuit son soutien aux sinistrés dans certaines localités du pays. Ainsi, la Direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) annonce que des consultations gratuites ont été effectuées au profit du village de Orkadiéré dans le département de Podor, ce 29 octobre. Avant de poursuivre, à Darou, c’est une digue qui est en construction, pour protéger le Nord de la ville de Saint-Louis. Rappelons que les crues du fleuve Sénégal ont fait beaucoup de dégâts cette année, dans plusieurs localités du pays (Matam, Podor, Kédougou, Tamba) et la région de Bakel est la plus touchée. Un hôpital mobile a été déployé par l'armée à Bakel où des équipes mobiles se sont déplacées dans les zones les plus impactées de la région.