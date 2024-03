Professeur Daouda Ndiaye : « Mes chaleureuses félicitations au président Diomaye Faye! »

Pendant que les résultats continuent de tomber, le professeur Daouda Ndiaye a félicité Bassirou Diomaye. Dans sa note, le candidat à la présidentielle a également remercié ses militants pour leur soutien.



« Je tiens vivement à remercier les militants, souteneurs et sympathisants du président Daouda 2024, pour leur appui et leur engagement sans faille à mes côtés. Je les exhorte, aujourd’hui plus qu'hier, à rester unis en vue de préparer d’autres défis qui se dressent devant nous.

Aussi, au vu des lourdes tendances actuelles qui se dégagent, je félicite la coalition Diomaye Président qui est clairement devant.

Mes chaleureuses félicitations au président Diomaye Faye à qui je souhaite un plein succès. C’est la victoire de la démocratie sénégalaise. Vive le Sénégal! »