Proche et Moyen-Orient : Fermeture d'urgence des écoles en Israël, l'Iran prêt à frapper le pays

Le vendredi 12, la maison blanche laissait entendre qu'une plausible attaque à l'encontre d'Israël par l'Iran se prévoyait, et insistait sur le fait que la menace soit bel et bien " réelle ". Depuis lors, l'incertitude plane quant aux évènements des prochains jours.



La psychose est à son comble du côté d'Israël. Depuis la date du 1er avril, jour durant lequel une frappe de la part du pays a ciblé la section consulaire de l'ambassade d'Iran, résultant ainsi la mort de sept officiers iraniens des Gardes de la révolution, l'animosité entre les deux nations est plus que palpable, elle est bouillante.



En effet, l'Iran planifie de riposter à cette attaque meurtrière. Méfiant, le porte-parole de l'armée israélienne a appelé la population à " la vigilance et la responsabilité ". " Les systèmes de défense et d'attaque de l'armée de l'air sont en alerte et des dizaines d'avions patrouillent dans le ciel, préparés et prêts (...) Nous disposons d'un excellent système de défense aérienne, mais la défense n'est pas hermétique ", a-t-il encore ajouté.