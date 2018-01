Procès de imam Ndao et Cie : La composition de la cour qui doit juger l’Imam modifiée

Ça commence à être une coutume. Après le changement de composition de la cour qui devait juger le maire de Dakar, Khalifa Sall et ses co-prévenus, c’est au tour de celle de l’imam Alioune Ndao. Il nous revient de sources concordantes que les autorités judiciaires veulent changer la composition de la cour qui doit juger Imam Alioune Ndao et une vingtaine d’hommes et de femmes poursuivis pour terrorisme présumé, association de malfaiteurs etc.. D’après l’As, c’est le magistrat Djiby Seydi, alors Dage du ministre de l’Environnement qui va hériter du dossier controversé. Les autorités judiciaires ont jusqu’au 14 février prochain pour choisir le juge qui doit vider cette affaire dite de terrorisme