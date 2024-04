Procès de détournement de 50 millions à la direction régionale de la santé de Kolda : Délibéré le 22 avril...le procureur requiert 5 ans de prison ferme contre Mamadou Ba...

Le procureur du parquet de Kolda requiert 5 ans de prison ferme contre Mamadou Ba ex casier de la région médicale de Kolda sur le détournement des 50 millions. En ce sens, l'audience publique qui a eu lieu ce lundi 15 avril 2024 est renvoyée pour son délibéré au lundi 22 avril.



Pour rappel, Mamadou Ba est poursuivi pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux dans un document administratif, faux et usage de faux en écriture de banque, escroquerie portant sur les deniers publics et blanchiment de capitaux.



Ainsi, l'affaire du détournement de 50 millions du projet d'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant à Kolda va connaître son dénouement ce lundi 22 avril. Dans la foulée, l'infirmier Mamadou Ba âgé de 66 ans sera fixé sur son sort ce même jour (22 Avril).



Madou Diallo