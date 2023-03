Procès Mame Mbaye Niang-Ousmane Sonko : “Synergie Républicaine interpelle la justice sénégalaise sur sa responsabilité historique“ (Synergie Républicaine)

Le secrétariat exécutif de Synergie Républicaine s’est réuni ce dimanche 26 mars 2023 à Dakar pour faire le point sur les activités du parti et se prononcer sur la situation du pays.



Abordant le premier point, Synergie Républicaine demande aux citoyennes et citoyens du parti de “s’abstenir de remettre toute pièce d’identification (carte d’identité nationale, permis de conduire) à qui que ce soit sans l’aval du parti.” En effet, informe la note lue à Dakaractu, “le parti décidera du parrainage lors du congrès d’investiture de son candidat pour la présidentielle de 2024.”



Évoquant la situation du pays marquée par des tensions politiques induites par des dossiers judiciaires politisés, Synergie Républicaine interpelle la justice sénégalaise sur sa responsabilité historique. Selon les camarades de Mohamed Moustapha Diagne, “les multiples renvois de procès mettent en danger la vie des citoyens et en péril leurs biens. Les procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang et Adji Sarr doivent être tenus pour éviter la perte de vies humaines et la destruction de biens d’honnêtes sénégalais acquis après des années de sacrifices. On ne peut pas mettre le respect des procédures judiciaires au dessus de la sécurité des sénégalais.



Il demeure évident que les avocats de Sonko continueront de manœuvrer pour empêcher la tenue des procès dont tous les protagonistes sont présents sur le sol sénégalais. C’est pourquoi il urge de mettre un terme à ce dilatoire pour délivrer le pays de ce feuilleton dangereux qui n’a que trop duré”, conclut la même note.