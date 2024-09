Procédures de demande de visas laborieuses : Ce qui a été décidé avec la Consule Générale de France à Dakar

Suite aux multiples appels à manifester par des activistes contre l'Ambassade de France au Sénégal sur les questions des visas, le secrétaire d'Etat aux Sénégalais de l'Extérieur, Amadou Cherif Diouf a reçu en audience, ce jeudi 5 septembre la Consule Générale de France à Dakar. Une rencontre qui fait suite à un certain nombre de difficultés rencontrées par nos compatriotes dans les procédures de demande de visas.



"Je me réjouis de nos échanges francs et fructueux. Mme Nathalie NODÉ m'a, en effet, expliqué les efforts supplémentaires consentis par ses services pour plus de célérité dans le traitement des dossiers. En outre, la Consule Générale m'a assuré que tout est mis en œuvre afin d'épuiser le stock de demandes pour les visas étudiants, avant de s'engager à améliorer aussi le traitement des visas court séjour et pour les regroupements familiaux", a indiqué le secrétaire d'Etat aux Sénégalais de l'Extérieur, Amadou Chérif Diouf.



Toutefois, il a été convenu pour la campagne 2024-2025 de poursuivre la concertation dans un cadre mieux défini d'un commun accord afin d'anticiper sur les potentiels problèmes.