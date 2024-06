Problèmes de l’UASZ : Le Dr Abdourahmane Diouf s’engage devant les étudiants

Quelques jours après les 96 heures de mouvement d’humeur des étudiants de l’université Assane Seck de Ziguinchor qui réclamaient l’achèvement de la construction de 12 amphithéâtres en chantier depuis 2015 ; l’amélioration de la qualité des services de restauration, entre autres, le ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation, Abdourahmane Diouf, a été reçu à l’UASZ, ce vendredi 07 Juin 2024.



Une visite marquée par plusieurs étapes et qui a permis de faire le constat de l’état d’avancement des chantiers en cours depuis 2015. Conscient de l’urgence d’achever ces travaux, le MESRI considère la situation de cette université en "urgence absolue" afin qu’elle puisse continuer sa montée en puissance.



"Nous avons fait le diagnostic de la situation. Nous savons où se trouvent les goulots d’étranglement. Nous avons discuté avec l’entrepreneur. Et nous savons que nous sommes en mesure de résoudre le problème assez rapidement. Il manque un certain nombre d’outils techniques. Et nous prendrons les dispositions nécessaires pour régler le problème le plus rapidement possible. Il est d’une urgence absolue de terminer les chantiers de l’université Assane Seck de Ziguinchor dans les plus brefs délais. Nous mettons en place un plan d’urgence pour atteindre cet objectif d’ici deux mois", rassure le MESRI, Abdourahmane Diouf.



Au sortir de cette rencontre où toutes les couches de l’université ont été représentées, les étudiants se disent rassurés et attendent la matérialisation des engagements.

"Nous apprécions ce contact direct avec notre ministre qui a vu les conditions de l’université Assane Seck, nous avons eu à évoquer les problèmes sur le volet pédagogique et social. Le ministre dit qu’il a bien pris note et en est conscient, les mesures qu’il a prises nous rassure, maintenant nous attendons le délai annoncé pour faire le point avec toutes les coordinations", a expliqué Serigne Saliou Mbaye de la coordination des étudiants de l’université Assane Seck de Ziguinchor.