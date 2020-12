Problème entre Eumeu Sène / Lac 2 : Boy Niang 2 réconcilie les deux lutteurs.

Des propos tenus sur Eumeu Sène de l'écurie Tay-Shiguer par son adversaire Lac2 avaient instauré une atmosphère délétère entre les deux protagonistes. Cependant, ce duel par presse interposée vient d'avoir un autre tournant.



Lors du point de presse organisé par Boy Niang, ce dernier a profité de l'occasion pour huiler la relation entre les deux mastodontes.



Ainsi, le lutteur a rappelé à la tête de file de l'écurie Tay-Shiguer que "c'est dans une perspective de le déstabiliser que Lac 2 a tenu ces propos, et il a même le droit de le faire", a-t-il fait savoir à Eumeu Sène.



Toutefois, Boy Niang invite les deux lutteurs et les Sénégalais, à avoir plus de compréhension sur ce genre de propos, étant donné qu'ils participent au marketing du combat.