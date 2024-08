Problème d’eau et d’assainissement à Touba : la réaction des populations après les engagements de BDF devant le Khalife

« Nous avons essayé de respecter l’ensemble des engagements que nous avions pris. Mes ambitions dépassent largement ce que nous avons fait. Et nous avons la ferme volonté de régler définitivement le problème de l’eau et celui de l’assainissement. J’en fais une priorité pour ce mandat afin de permettre aux populations de Touba de vivre aisément et paisiblement ». Ce sont les propos du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye qui s’est déplacé dans la ville sainte de Touba quelques jours avant le Grand Magal de Touba. Le président de la république s’est entretenu avec le patriarche de Darou Minam sur les questions urgentes de Touba. Mais les engagements ont été fermes.

Une occasion, pour l’équipe de Dakaractu qui s’est déployée dans la ville sainte pour s’enquérir de l’avis des citoyens sur la volonté des nouvelles autorités à régler « définitivement » cette problématique de l’eau et de l’assainissement. Des facteurs qui ont toujours gangrené la ville avec son lots de désagréments notamment en période de Magal où il y a une forte affluence des fidèles.