Prix du Pain à 150 FCFA : une mesure qui soulage les consommateurs, mais divise les boulangers...

La décision de fixer le prix du pain à 150 francs CFA par les autorités sénégalaises a été largement saluée par la population et une partie des boulangers du pays. Cette initiative, mise en place pour stabiliser le marché et rendre le pain plus accessible, semble recevoir un accueil positif à travers les différentes couches de la société.

Cependant, tous les boulangers ne partagent pas cet optimisme. Certains estiment que la fixation du prix à 150 FCFA pourrait mettre en péril la viabilité économique de leurs entreprises. "Avec l'augmentation des coûts des matières premières et de l'énergie, fixer un prix aussi bas risque de réduire nos marges bénéficiaires à un niveau insoutenable," a expliqué Abdoulaye Ndiaye, boulanger. "Nous risquons de ne plus pouvoir couvrir nos frais de production", fait-il savoir.



Pour d’autres boulangers, cette mesure est perçue comme un soutien essentiel en ces temps économiques difficiles. "La fixation du prix du pain à 150 FCFA est une bouffée d'air frais pour nous et nos clients," affirme Karim Baldé, gérant d’une boulangerie à Ouest-Foire . "Cela nous permet de stabiliser nos ventes et d'assurer que nos produits restent abordables pour la majorité de la population."



Du côté des consommateurs, la réaction est tout aussi positive. Dans les rues de Ouest-Foire, nombreux sont ceux qui apprécient cette initiative qui leur permet de continuer à accéder à un aliment essentiel, à un prix raisonnable. Sokhna Diarra, mère de famille, exprime son soulagement : "savoir que le prix du pain est désormais fixé à 150 f nous aide beaucoup."