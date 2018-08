Prix des denrées en hausse : Véritable calvaire pour les ménages

Les prix des denrées alimentaires ont flambé sur le marché. En cette période d'après fête, il est noté une hausse "exagérée" de l'avis de certaines clientes. Au marché Tilène, la cherté de l'oignon et de la pomme de terre pousse les ménagères et commerçants à se plaindre. La cause serait due à la politique de protection de la production locale qui expliquerait le blocage de l'importation de certains produits. Une mesure qui apparemment n'arrange pas les consommateurs, dès lors qu'une carence notoire est à déplorer à ce niveau.

À cet égard, les détaillants interpellent les autorités étatiques pour qu'elles revoient cette situation qui commence à peser lourdement sur le marché...