Prix International du Chef de l’Etat pour le Récital de Coran : « 15 prix seront distribués cette année » (MEN)

En prélude du Grand Prix International du chef de l’Etat pour le Récital de Coran , Le Ministre de l’Education nationale Dr Cheikh Omar Hanne a présidé la cérémonie de lancement dudit prix ce mercredi 23 août à la sphère ministérielle de Diamniadio. Prenant la parole devant les Serignes Daara, le MEN dira que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des mesures présidentielles sur la nouvelle politique de modernisation des Daaras , a-t-il souligné . Lors de cette rencontre le Ministre Cheikh Omar Hanne a aussi annoncé d’importantes mesures prises par le président de la République Macky Sall, comme l’allocation de plus de 6 milliards pour l’accompagnement de la modernisation des Daaras, l’insertion des Serigne Daaras dans la Fonction Publique . Selon lui «5000 maîtres coraniques seront pris en compte . Des critères d’accès à la fonction Publique seront réaménagés, surtout en ce qui concerne l’âge de recrutement seront adaptés à cet effet ». A l’en croire cette cérémonie entre dans le cadre de cette volonté politique du chef de l’Etat Macky Sall de participer davantage à la vulgarisation de l’enseignement du Coran et au rayonnement du Sénégal sur le plan religieux . « Force est de constater que l’enseignement Coranique est une longue tradition implantée au Sénégal avec l’existence de nombreux foyer religieux et de Daaras à travers le pays . Comme en atteste la cartographie des Daaras dans le pays. Les nombreuses distinctions sur le plan national et international attestent de la qualité de l’enseignement coranique au Sénégal. C’est un acquis considérable car cela fait partie des fondements de notre pays », a fait savoir le Ministre Cheikh Omar Hann. Au total dix prix seront décernés aux meilleures performances et cinq prix d’encouragement seront aussi distribués pour encourager les apprenants .

Pour rappel ce prix a été annoncé par le chef de l’Etat en 2022 lors de sa rencontre avec les Daaras. L’Etat du Sénégal a pris cette décision « pour créer une émulsion au plan national et aider à une préparation optimale de candidat et candidates » avait annoncé le chef de l’Etat Macky Sall lors de son allocution à cette cérémonie qui s’est tenue au centre de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio .