Prison du Cap Manuel : Déthié Fall a rendu visite à Ousmane Sonko

Le président du parti républicain pour le progrès (PRP) a rendu visite, ce mercredi à Ousmane Sonko à la prison du Cap Manuel. « Nous avons rendu visite à notre frère et ami, le Président Ousmane Sonko, à la M.A.C. de Cap Manuel. Je loue sa grande sérénité et haute dignité face à cette épreuve. Sa place n’est pas la prison et je demande au Président Macky Sall d’œuvrer immédiatement à sa libération » indique le candidat déclaré à la présidentielle 2024.



A cette occasion, Déthié Fall réitère son soutien et milite pour une élection présidentielle inclusive et transparente avec la participation d’Ousmane Sonko.



Cheikh S Fall