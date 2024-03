Présumés attribution d’une assiette foncière de 140 ha à la sapco et déguerpissement d’une trentaine de familles à Pointe Sarène : Les précisions et les éclaircissements de la Sapco Sénégal

Suite à la publication dans le site de Dakar actu d’un article portant sur un litige foncier à Pointe Sarène dans lequel la SAPCO-Sénégal est mêlée du fait qu’elle soit nouvellement attributaire de 140 hectares dans le domaine national et qu’elle soit sur le point de déguerpir une trentaine de familles, la direction générale de la SAPCO-Sénégal tient à apporter, à l’endroit de l’opinion, les précisions suivantes:



Jusqu’au moment où ces lignes sont écrites, la SAPCO-Sénégal n’a reçu aucune notification officielle lui octroyant une assiette foncière de 140 hectares dans la zone de Pointe Sarène et n’est à la base d’aucune opération de déguerpissement d’une quelconque famille.



La SAPCO-Sénégal dément ainsi toutes ces allégations venant du collectif et rappelle qu’elle a toujours été à coté de la population de Pointe Sarène.



En guise d’illustration elle a construit une route bitumée de 2,5 km pour relier le village à la route départementale Mbour – Joal, a réalisé un réseau d’assainissement, et a soutenu les populations durant les périodes difficiles comme celle de la Covid 19.



Ces efforts, parmi tant d’autres, ont valu l’instauration du climat de paix qui a marqué jusqu’ici la réalisation du projet d’aménagement de la nouvelle zone touristique de Pointe Sarène, et la SAPCO-Sénégal compte continuer à s’inscrire dans cette dynamique en préservant ces acquis et en continuant à initier des actions en faveur du développement du village au fur et à mesure que les réceptifs touristiques s’installeront.