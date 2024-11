Présumée victime d'une interprétation de ses propos jugés injurieux : "Moustapha Diakhaté a un ouolof du Baol", estime son avocat Me Sall

Tous les moyens sont bons pour défendre son client. L'avocat de Moustapha Diakhaté, Me Amadou Sall, pense que son client est victime d'une mauvaise interprétation ou traduction de ses propos. "Moustapha Diakhaté a un ouolof du Baol. Le ouolof du baol est différent du ouolof de Ndakaru", a expliqué l'avocat de l'ancien député, qui étaye ses propos par des anecdotes sur la langue ouolof qui peut être interprétée ou traduite différemment selon les ethnies.

La robe noire a expliqué un peu plus tôt que les faits reprochés à l'ancien parlementaire, Moustapha Diakhaté ne sont pas du domaine de la cybercriminalité. "Ce ne sont pas les discours politiques qui sont visés par la cybercriminalité. Il faut que l'on cesse, je serais très poli mais très violent. Parfois, c'est par paresse qu'on aboutit à des conclusions hâtives au lieu de s'asseoir un instant pour réfléchir et de se dire, il y a des choses que l'on doit faire comme des orfèvres (...) un seul fait ne peut donner lieu à deux condamnations...", conclut Me Sall. "La seule charge retenue contre lui est d'avoir insulté les électeurs de Pastef ", avait soutenu son avocat Me Amadou Sall lors de sa garde à vue à la division de la cybercriminalité.