Présumé coup d’État électoral aux Comores : Me Saïd Larifou et Cie exigent une enquête indépendante et internationale

Que ça soit militaire ou électoral, l'opposant, défenseur du peuple comorien indique que cela témoignerait d’une insulte contre la dignité des peuples d’Afrique et le peuple des Comores. À ce propos, il rappelle le coup réussi de Azalia Assumani lorsqu’il était chef d’état-major puis chef d’Etat, bref « il l’a fait une troisième fois et là c’est un coup d’État de trop », s’indigne Me Larifou.



Face à cette situation, Me Saïd Larifou et Cie ont tenu à lancer un appel aux frères d’Afrique, aux organisations internationales, les Nations-Unies, l’Union Africaine et de la Sadec, pour qu'ils accédent favorablement à la demande des forces politiques comoriennes et des candidats pour une enquête indépendante, internationale sur le scrutin du 14 janvier dernier.



À en croire ses propos, il y a un grand fossé entre ce qui est affiché et la réalité des urnes. D’ailleurs, « tout le monde est d’accord même les organisations que j’ai citées ont exprimé leur désarroi, leur colère, leur surprise de voir des résultats qui ne correspondent pas du tout aux réalités des urnes, aux réalités politiques du moment, aux Comores et puis cette voix se faire déclarer élu à 64 % du suffrage exprimé alors qu’en réalité le suffrage était de 16% », mentionne-t-il. Par ailleurs, la répression a pris une tournure sanglante si l’on se fie aux dernières nouvelles faisant état d’un 1 mort et de nombreux blessés la nuit dernière. Toutefois, Me Said Larifou et Cie appellent à la solidarité du tous les peuples d’Afrique afin de lutter contre cette forfaiture sans précédent.