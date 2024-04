Prestation de serment : Diomaye Faye félicité et encouragé par l'AMS

Après son installation officielle ce mardi 02 avril, l'association des maires du Sénégal, AMS, s'associe aux vagues de félicitations adressées au nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Dans le communiqué parvenu à Dakaractu, l'AMS a vigoureusement salué la posture républicaine de nos concitoyens. "Le peuple sénégalais, encore une fois, vient d’administrer la preuve de sa singularité légendaire en triomphant du virage historique et périlleux de l’élection présidentielle de 2024. Il s’est exprimé librement et a choisi souverainement. Toutes nos institutions ont fait honneur au pays et un président de la République a été élu démocratiquement à l’issue d’une élection transparente".



Aussi, poursuit le communiqué, "l'AMS félicite solennellement le nouveau Président élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et formule les plus ferventes prières pour la réalisation de toutes les nobles ambitions qu’il a pour le Sénégal", lit-on dans le même communiqué, remerciant ainsi le président Macky Sall pour les services rendus.



"Fidèle à une très longue tradition, l’AMS, institution républicaine et démocratique entend garder le cap dans ses relations traditionnelles avec l’État central qu’elle accompagne dans tout ce qui concerne les politiques de décentralisation et la promotion des territoires", a notamment réagi l'Ams.