Présidentielle reportée au Sénégal: Paris appelle à des élections "dans le meilleur délai possible"

La France a appelé dimanche le Sénégal à lever les "incertitudes" créées par le report sine die de la présidentielle annoncée samedi par le président sénégalais Macky Sall afin que les élections puissent se tenir "dans le meilleur délai possible".



"Nous appelons les autorités à lever les incertitudes autour du calendrier électoral pour que les élections puissent se tenir dans le meilleur délai possible et dans le respect des règles de la démocratie sénégalaise", a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Une manifestation doit se tenir dimanche à Dakar à l'appel de l'opposition, dans un contexte de grave crise politique.