Présidentielle le 24 mars : Le gouvernement allemand se réjouit du respect du processus électoral

Le gouvernement fédéral Allemand par la voix du porte-parole du ministère des affaires étrangères, se félicite de la décision du Conseil Constitutionnel et de la date retenue pour l’organisation de l’élection présidentielle. « Une décision crée la clarté quant à la légalité du processus électoral » selon le gouvernement fédéral qui félicite les conditions permettant aux Sénégalaises et Sénégalais de pouvoir maintenant rapidement élire leur futur chef d'État de façon libre et démocratique, ont finalement été créées.