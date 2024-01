Présidentielle du 25 février 2024 : l’ancienne député Marème Soda Ndiaye soutient Bassirou Diomaye Faye

Le candidat choisi officiellement par la coalition Sonko Président, Bassirou Diomaye, continue d’obtenir des soutiens. Après Mimi Touré et Mary Teuw Niane, c’est au tour de l’ancienne député Marème Soda Ndiaye de s’allier avec le candidat de l’ex Pastef.



Selon la présidente du Mouvement Africain de la jeunesse pour l’équité, l’unité et le renouveau social (Majeurs), cette décision fait suite à une rencontre avec le candidat Bassirou Diomaye Faye le jeudi 25 janvier 2024 au cap Manuel et après de larges concertations avec les membres et sympathisants de sa plateforme.