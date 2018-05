Présidentielle de 2019 : Khalifa Sall investi par ses jeunes partisans (Résolution finale)

Le samedi 12 mai 2018, les jeunesses khalifistes du Sénégal et de la diaspora (Jeunesses socialistes, ADK, Fal Khalifa, Khalifa Président, RASSURE, Convergence Socialiste, Collectif des milles jeunes, Mouvement des arabisants socialistes) se sont réunies à Dakar dans le cadre de la journée de réflexion et d’études pour mettre sur pied une plateforme unitaire dynamique et opérationnelle afin de porter Khalifa Ababacar Sall à la magistrature suprême au soir du 24 février de l’élection présidentielle de 2019.

Vu le contexte politique marqué par l’incarcération arbitraire et injustifiée des camarades Khalifa Ababcar Sall et Barthélémy Dias ;

Vu la dictature debout et non rampante que nous imposent Macky Sall et son gouvernement ;

Vu la mal gouvernance ;

Vu la dilapidation des ressources gazières, pétrolières et minières ;

Vu l’échec de la politique d’emploi des jeunes ;

Vu la désacralisation de nos institutions publiques notamment l’Assemblée Nationale et la justice ;

Vu les violations récurrentes de la constitution et la répétition des réformes constitutionnelles déconsolidantes (Acte 3, Référendum, Parrainage) ;

Vu la préférence incommensurable des entreprises étrangères au détriment des entreprises nationales ;

Conscient que les jeunes constituent une frange importante de l’électorat sénégalais,

Conscient qu’il urge d’unir nos forces pour faire face aux innombrables dérives du régime Faye-Sall-Thimbo

Conscient du leadership incontesté et incontestable du Député-Maire Khalifa Ababacar Sall sur le plan national et international ;

Considérant que Khalifa Ababcar Sall présente le meilleur profil qui répond mieux aux attentes des sénégalaises et des sénégalais ;

NOUS, jeunesses Khalifistes des 45 départements du Sénégal et de la Diaspora

- manifestons notre soutien indéfectible aux détenus politiques Khalifa Ababacar Sall et Barthélémy Toye Dias ;

- adhérons au Front de Résistance de l’Opposition ;

- investissons officiellement le Député-Maire Khalifa Ababacar Sall comme notre candidat à l’élection présidentielle de février 2019