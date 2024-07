Presidentielle aux USA: Joe Biden apporte son soutien à Kamala Harris

Le President Americain, Joe Biden qui a renoncé à sa candidature pour l'election présidentielle aux Usa, apporte son soutien à la Vice-présidente Kamala Harris, candidate du parti Démocrate .



Mes chers collègues démocrates, j'ai décidé de ne pas accepter cette nomination et de concentrer toutes mes énergies sur mes fonctions de président pour le reste de mon mandat. Ma toute première décision en tant que candidate du parti en 2020 a été de choisir Kamala Harris comme vice-présidente. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise. Aujourd’hui, je souhaite offrir mon plein soutien et mon approbation à Kamala pour qu’elle soit la candidate de notre parti cette année. Démocrates, il est temps de s’unir et de battre Trump. Faisons cela.



https://x.com/JoeBiden/status/1815087772216303933