Présidentielle au Sénégal : La coalition « Diomaye Président » exige sa tenue avant le 02 avril, « une échéance indépassable »

La coalition « Diomaye Président », dans un communiqué rendu public, a rappelé l’impératif de la tenue de l’élection présidentielle avant l’expiration du mandat du Président de la république (le 2 avril) afin que le peuple sénégalais puisse s’exprimer en toute souveraineté. « La coalition Diomaye Président exige le respect strict de cette échéance indépassable dans la determination d’une nouvelle date du scrutin » alerte la coalition qui rappelle l’urgence d’une plus grande transparence de la part de tous les candidats et la société civile dans le processus électoral. À cet effet, elle prône une vérification accrue du fichier électoral et des mécanismes de surveillance et de supervision du vote. La coalition « Diomaye Président » salue la décision du conseil constitutionnel qui annule le décret abrogeant celui qui a convoqué le corps électoral. Ce qui a qui annule ainsi le report de la présidentielle.









Selon la coalition « Diomaye Président », tous les candidats doivent être soumis au principe constitutionnel de l’égalité de traitement. C’est pourquoi, elle exige la libération sans délai du candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye et par la même occasion la nécessité de libérer urgemment Ousmane Sonko, leader de l’opposition.







La Coalition Diomaye Président invite toutes les forces vives de la nation à rester vigilantes pour préserver les droits inaliénables du peuple souverain. Elle interpelle la communauté internationale afin d’amener le gouvernement du Sénégal à respecter ses engagements internationaux et à respecter les droits fondamentaux des citoyens à une justice impartiale.